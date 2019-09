Il Roccaspinalveti ferma l’Athletic, il Trigno Celenza espugna Fresa. Vincono Scerni e Real Casale

Il Roccaspinalveti torna a collezionare risultati importanti nel finale del campionato spegnendo forse definitivamente le speranze dell'Athletic Lanciano per la vittoria finale. Con la Virtus Ortona a riposo, quella di oggi per i rossoneri era un'occasione ghiottissima per accorciare a -1 dalla vetta, ma il campo dell'Alto Vastese si è confermato inespugnabile ancora una volta.

A condannare gli ospiti è stato Loris Della Penna, 1 a 0 il finale. Ora i lancianesi restano a -4 a due giornate dalla fine e devono sperare in un passo falso dei gialloverdi già domenica prossima.

La serie di vittorie di misura continua con la vittoria dello Scerni in trasferta a Palombaro con una rete di Monteferrante che fissa il risultato sull'1 a 0 al 93'st. Il derby tra Fresa e Trigno Celenza se lo aggiudicano gli ospiti con il gol di Piedigrosso. I biancorossi ormai salvi non hanno più da chiedere al campionato mentre i celenzani devono mantenere viva la possibilità di partecipare ai play out.

Il Real Casale, infatti, fa il colpaccio casalingo contro il Paglieta: un altro 1 a 0, stavolta firmato da Graziano Di Biase.

LA 15ª GIORNATA DI RITORNO

Palena - Atessa Mario Tano 2-0

Roccaspinalveti - Athletic Lanciano 1-0

S. Vito - Casalincontrada 2-1

Real Casale - Paglieta 1-0

Tollese - Pretoro 2-1

Atletico Francavilla - Rapino 1-4

Palombaro - Scerni 0-1

Fresa - Trigno Celenza 0-1

Riposa Virtus Ortona

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 68



Athletic Lanciano 64

Atessa Mario Tano 62

Rapino 58

Tollese 54



Palena 52

Paglieta 46

Roccaspinalveti 46

Palombaro 41

Scerni 39

Casalincontrada 37

S. Vito 34

Fresa 33

Pretoro 33



Real Casale 26

Trigno Celenza 18



Atletico Francavilla 6

LA PROSSIMA GIORNATA

Real Casale - Atessa Mario Tano

Athletic Lanciano - Atletico Francavilla

Scerni - Fresa

Rapino - Palena

Pretoro - Roccaspinalveti

Paglieta - S. Vito

Trigno Celenza - Tollese

Casalincontrada - Virtus Ortona

Riposa Palombaro