Tremila case vuote, costruttori puntano sugli ipermercati. Il no di Menna: "Salviamo i piccoli"

Il mattone non rende più a Vasto, dove le case vuote sono oltre 3mila e, allora, i costruttori puntano sui centri commerciali.

Circonvallazione Istoniense, via del Porto, via Mario Molino. Lungo queste strade di Vasto alcuni imprenditori vorrebbero costruire diversi ipermercati, proponendo il cambio destinazione d'uso dei terreni, da utilizzo abitativo a commerciale. Ma il sindaco, Francesco Menna, dice "no". Non si faranno varianti al Piano regolatore per consentire nuovi grandi magazzini.