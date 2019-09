Risultati incoraggianti per la Ritmart Casalbordino alle finali nazionali di ginnastica ritmica

L'Asd Ritmart Casalbordino presente alle finali nazionali di ginnastica ritmica Msp tenutesi a Comacchio dal 26 al 28 aprile.

15 ragazze guidate dal tecnico allenatore Lorena Di Nunzio, hanno gareggiato con circa 800 atlete appartenenti a oltre 20 società provenienti da tutta Italia.

Ottimi i risultati ottenuti nelle diverse specialità e con i diversi attrezzi. In particolare, sul podio:

- categoria "Giovani", gara individuale: secondo posto per Dana De Miccoli e Gizzarelli Mariavilma; terzo posto per Matilda Ruzzi;

- categoria "Allieve": terzo posto per Giovannangelo Annalucia; rappresentativa "Allieve" primo livello: medaglia d’argento a squadre per Dana De Miccoli, Giulia Moretti, Ines Gizzarelli e Nicla Farina.

Bella prova anche da parte delle altre atlete: Marta Ruzzi, Vittoria Marinelli, Donatella Cinalli, Grazia Gizzarelli, Francesca Zinni, Lorenza Romano, Letizia Di Martino, Chiara Melizzi.

Soddisfatta l'assessore allo Sport di Casalbordino, Carla Zinni: "Esprimo grande orgoglio e grande organizzazione per queste atlete che si sono distinte fuori dai confini territoriali. È anche una vittoria di quelli che vengono considerati sport minori che minori non sono perché si disputano in campionati di grande rilevanza".