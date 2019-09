Positiva la 6ª edizione della "Csi Cup". Vincono Sporting San Salvo e Quattro Colli

Giornata di festa per tantissimi ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni che, il 25 aprile, si sono confrontati in gare di calcio in due categorie Piccoli Amici e Pulcini nella struttura S. Gabriele di Vasto.

Soddisfatto il coordinatore dell’evento Josè Ramundo (Responsabile del Centro Sportivo Italiano comitato di Lanciano): "Siamo alla 6ª edizione, curiamo ogni dettaglio nei minimi particolari e ogni anno aggiungiamo qualcosa in più che ci fa fare la differenza e il salto di qualità, sia nella formula che nei gadget che regaliamo ai nostri ragazzini. Quest’anno, tutti i partecipanti hanno ricevuto un portachiave e un orologio marchiati Csi e un ingresso gratuito per un giorno ad un villaggio. Abbiamo fatto un lavoro faticoso e impegnativo che ci ha regalato grandi soddisfazioni, dai complimenti di dirigenti e genitori fino al sorriso e alla gioia di tutti i ragazzini presenti. Un grazie va alla struttura S. Gabriele che ci ha accolto, a gli sponsor: Pasta La Molisana, Decò Vasto, Pyro Fantasy Vasto e Villaggio Miramare Torino di Sangro e a chi ha permesso tutto ciò, lo staff del Csi Lanciano (arbitri e collaboratori)".

Classifica girone finale Piccoli Amici

1° Sporting San Salvo

2° Quattro Colli

3° Futsal Vasto

4° Bar Martelli Lanciano

Classifica girone finale Pulcini

1° Quattro Colli

2° Futura Monteodorisio

3° Sporting San Salvo

4° Futsal Vasto