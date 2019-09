Commerciante regala 4 telecamere al Comune, Menna: le installiamo nella scuola infermieri

Tra qualche giorno, sarà un po' più ampia la rete di videosorveglianza comunale di Vasto. Il merito è di un commerciante vastese, che ha regalato al Comune quattro telecamere e il relativo registratore.

Così un altro edificio pubblico sarà coperto dal grande fratello della sicurezza: lo stabile che ospita il corso di Scienze infermieristiche dell'Università D'Annunzio. Dallo scorso anno, la scuola di formazione per infermieri e operatori sociosanitari è stata trasferita nell'ex carcere di via Aimone, che si trova dietro al Teatro Rossetti. Il vecchio penitenziario ristrutturato è privo di videocamere a circuito chiuso. Ancora per poco.

Due pacchi, contenenti l'intera attrezzatura, con obiettivi fissi e mobili, sono stati consegnanti dall'impreditore commerciale al sindaco di Vasto, Francesco Menna, che ringrazia: "Utilizzeremo queste telecamere per la sede del corso universitario di scienze infermieristiche".