Troppe firme raccolte: siAmo Monteodorisio verso l’esclusione dalle elezioni. Si valuta ricorso

Una doccia fredda. È quella che in queste ore stanno vivendo i sostenitori di siAmo Monteodorisio, il gruppo di centrosinistra capeggiata dal candidato sindaco Daniele Molisani.

La lista va infatti verso l'esclusione a causa del numero di firme presentate a proprio sostegno: le sottoscrizioni sono di più di quelle previste.

Potrebbe sembrare un'assurdità, ma la lista rischia di non prendere parte alla prossima competizione elettorale perché ha raccolto troppe firme. La legge parla chiaro: le sottoscrizioni necessarie sono quelle firmate "da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti".

Purtroppo al momento della presentazione, neanche il segretario comunale chiamato all'autenticazione avrebbe rilevato il numero eccessivo delle firme.

Il candidato sindaco Molisani a zonalocale.it conferma e dice: "Non ancora riceviamo la notifica, ma il problema pare essere quello. Abbiamo raccolto 82 firme. Al momento della notifica valuteremo un eventuale ricorso".

Nel caso l'esclusione venisse confermata dalla commissione elettorale circoscrizionale, la corsa a tre di Monteodorisio – che si presentava tra le più interessanti del territorio considerati i tanti volti nuovi presenti nei vari schieramenti – perderebbe uno dei protagonisti.

Molisani, attuale consigliere di minoranza, si stava preparando alla sfida contro Catia Di Fabio (Nuovo Agire) e Nicola Generoso (Legati per Monteodorisio) [LEGGI].

LA SOLIDARIETÀ DI NUOVO AGIRE - La lista capeggiata da Catia Di Fabio ha espresso vicinanza ai rivali che rischiano di restare fuori dalla competizione: "Desideriamo esprimere la nostra vicinanza a Daniele Molisani e alla lista siAmo Monteodorisio. Abbiamo appena appreso dagli organi di stampa che la lista rischia di essere esclusa. Se così fosse, ci dispiacerebbe non poter continuare a confrontarci con loro durante questa campagna elettorale, perché riteniamo che proprio il confronto sia la prima occasione di crescita per il bene di questa comunità".