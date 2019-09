Fiducia nelle istituzioni e giustizia, al "Mattioli" di San Salvo se ne parla con Ilaria Cucchi

Domani 30 aprile, Ilaria Cucchi interverrà telefonicamente all'assemblea d'istituto dell'IIS "Mattioli" di San Salvo. Gli studenti assisteranno al film Sulla mia pelle di Alessio Cremonini che racconta la vicenda del fratello Stefano. Il giovane morì a 31 anni nel 2009 sei giorni dopo mentre era ricoverato nell'ospedale penitenziario "Sandro Pertini"; era stato arrestato e trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina.

Ilaria, fondatrice e presidente della Stefano Cucchi Onlus, da subito dopo la morte del fratello porta avanti la battaglia per portare alla luce gli abusi delle forze dell'ordine.

Dopo la visione del film sulla vicenda, gli studenti si confronteranno in un dibattito su giustizia, fiducia nelle istituzioni, potere dello Stato e tutela dei diritti dei cittadini avendo l’occasione di interloquire con la donna che interverrà in diretta telefonica per portare la propria testimonianza e un saluto a tutta la scuola.