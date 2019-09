La Dinamo Roccaspinalveti a un passo dalla meta. Retrocede la Virtus Tufillo, Odorisiana ai play out

A una giornata dal termine del campionato arriva il primo verdetto della stagione nel girone E di Seconda categoria. La Virtus Tufillo perde lo scontro diretto per la salvezza in casa contro i Draghi San Luca e retrocede dopo due anni di permanenza in Seconda. I giallorossi di Atessa hanno la meglio e si impongono per 2 a 0. Amarezza per i biancazzurri di Tufillo che tornano in Terza dopo la promozione del 2017 ottenuta ai play off.

L'altra certezza è che il play out per decretare la seconda retrocessione sarà tra gli stessi draghi e l'Odorisiana; l'incognita resta il campo dove si disputerà la partita. I biancoverdi oggi hanno espugnato Roccascalegna per 2 a 0 grazie alle reti di Giuseppe Di Giacomo e Gianluca Mosca. I tre punti hanno permesso all'Odorisiana di giocarsi la permanenza in Seconda ai play out conservando la distanza dalla terzultima di due punti: un piccolo traguardo che sembrava lontanissimo nella prima parte di campionato. Questo significa che in caso di sorpasso all'ultima giornata, i biancoverdi giocherebbero il play out dentro casa potendo contare sul fattore campo. Tra sette giorni gli odorisiani dovranno afffrontare in trasferta il Fossacesia; i Draghi, invece, riceveranno la Virtus Rocca San Giovanni.

Resta invece ancora aperto il discorso della vittoria del campionato. La Dinamo Roccaspinalveti è a un solo passo da una storica promozione. Oggi si è imposto 3 a 2 sul Carunchio grazie alle reti di Bruno, Grimaldi e D'Amelio (gli ospiti hanno segnato con Buba Baldeh e Giovanni Turdò).

I tre punti lasciano inalterato il vantaggio di due lunghezze su Di Santo Dionisio che si è aggiudicato il big match col Fossacesia per 2 a 1. Domenica prossima i biancoverdi giocheranno a Roccascalegna, mentre il Di Santo Dionisio sarà di scena a San Salvo.

Non hanno più nulla da chiedere le altre formazioni del Vastese al campionato. Casalanguida - Sansalvese finisce 3 a 2 (per gli ospiti Civico e Lamberti), il San Buono vince con una rete di Sambrotta contro il Tornareccio.

LA 14ª GIORNATA DI RITORNO

Odorisiana - Atletico Roccascalegna 2-0

Dinamo Roccaspinalveti - Carunchio 3-2

Virtus Tufillo - Draghi San Luca 0-2

Di Santo Dionisio - Fossacesia '90 2-1

Sporting Altino - Perano 2-1

Casalanguida - Sansalvese 3-2

San Buono - Tornareccio 1-0

Virtus Rocca San Giovanni - Virtus Castel Frentano 0-0

LA CLASSIFICA

Dinamo Roccaspinalveti 67



Di Santo Dionisio 65

Perano 62

Fossacesia '90 59

Sporting Altino 52



Virtus Castel Frentano 46

Casalanguida 43

Sansalvese 39

San Buono 36

Virtus Rocca San Giovanni 34

Tornareccio 33

Carunchio 28

Atletico Roccascalegna 27



Draghi San Luca 23

Odorisiana 22



Virtus Tufillo 17

LA PROSSIMA GIORNATA

Perano - Casalanguida

Sansalvese - Di Santo Dionisio

Atletico Roccascalegna - Dinamo Roccaspinalveti

Fossacesia 90 - Odorisiana

Virtus Castel Frentano - San Buono

Tornareccio - Sporting Altino

Carunchio - Virtus Tufillo

Draghi San Luca - Virtus Rocca San Giovanni