Il Vasto Marina cede nel finale al Lanciano nell’ultima giornata di campionato

Ultima giornata di un campionato di Promozione che ha già aveva emesso i verdetti più importanti. L'agonismo non è però mancato in Vasto Marina - Lanciano terminato 1 a 0 a favore dei rossoneri già promossi in Eccellenza. A decidere la gara è stato Cianci allo scadere (44'st).

In classifica non cambia nulla: i rossoneri possono iniziare a programmare la prossima stagione nel massimo campionato regionale, mentre i vastesi dovranno attendono la fine della prima fase dei play off nel girone A tra Castelnuovo Vomano, Piano della Lente e Nuova Santegidiese: chi la spunterà volerà in finale contro i biancorossi.

Il Casalbordino termina con una vittoria per 4 a 1 contro la Fater Angelini e chiude al terzo posto. Il San Salvo, infine, perde 2 a 0 a Piazzano. La salvezza era arrivata da tempo, ora bisognerà capire cosa ne sarà del futuro.

L'ULTIMA GIORNATA

River Chieti - Bucchianico 2-0

Raiano - Casolana 1-2

Casalbordino - Fater Angelini 4-1

Bacigalupo Vasto Marina - Lanciano 0-1

Passo Cordone - Ovidiana Sulmona 0-1

Villa - S. Anna 1-2

Piazzano - San Salvo 2-0

Ortona - Scafa Cast 3-0

Fossacesia - Val Di Sangro 1-0

LA CLASSIFICA FINALE

Lanciano 87 (promossa in Eccellenza)



Bacigalupo Vasto Marina 77 (in finale di play off)



Casalbordino 63

Ortona 58

Scafa Cast 50

River Chieti 48

Villa 45

Fossacesia 44

S. Salvo 43

Val Di Sangro 41

Fater Angelini Abruzzo 41

Raiano 38

Bucchianico 38



Piazzano 38 (play out)

Ovidiana Sulmona 37 (play out)

S. Anna 34 (play out)

Casolana 32 (play out)



Passo Cordone 31 (retrocessa in Prima categoria)