"Branco di 52 cinghiali a Torre Sinello". A Vasto e Pollutri tre segnalazioni nel giro di poche ore

Cinghiali nelle campagne di Torre Sinello (dove viene segnalata una mandria da 52 esemplari) e di via Cervara a Vasto. Ma anche un branco numeroso che transita in via del Santo Rosario, a Pollutri, non lontano da una casa di riposo. Tre le segnalazioni giunte nel giro di poche ore a Zonalocale da residenti preoccupati per la presenza, ormai giornaliera, di mandrie di ungulati che attraversano strade, danneggiano campagne e si spingono sempre più vicino a case e edifici pubblici.

Due associazioni, Terre di Punta Aderci e Avas-Daniela Martorella, che da tempo hanno iniziato una battaglia per limitare i danni causati dagli animali selvatici, hanno chiesto un incontro al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio [LEGGI].

Il video delle tre segnalazioni.