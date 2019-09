Sassi e cortecce diventano opere d’arte: da oggi al 2 maggio la mostra di Cinzia Corti

I sassi di Cinzia. Si intitola così la personale di pittura di Cinzia Corti, l'artista che dipinge non solo su tela, ma anche su sassi e cortecce. Da oggi fino al 3 maggio espone nella Sala Mattioli, in corso De Parma, a Vasto.

Un estro pittorico che si traduce in opere in acrilico, ma anche in figure in rilievo create col materiale trovato sulle spiagge di Vasto: sassolini, conchiglie, sabbia e pezzetti di legno.

Cinzia Corti, che fin dagli anni Settanta ha lavorato in tv a Milano, ha deciso alcuni anni fa di trasferirsi a Vasto. Ci ha raccontato la vena artistica in questa intervista: VIDEO.