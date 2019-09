Prima uscita pubblica per "siAmo Monteodorisio": "Daremo nuovo lustro alla comunità"

Sono Anna Menna, Armando Menna, Domenico Marrocco, Edmondo Timpone, Giovanni Di Giacomo, Graziella Capraro, Mattia Lacanale, Nicola Menna, Rosetta Costantini e Virginia Di Francesco i candidati alla carica di consigliere comunale nella lista siAmo Monteodorisio guidata da Daniele Molisani.

Il gruppo che parteciperà alle amministrative del 26 maggio si è presentato in pubblico ieri illustrando i punti salienti del programma elettorale.

Il candidato sindaco commenta così la prima uscita ufficiale: "Sono soddisfatto della risposta ottenuta dalla cittadinanza e della forte voglia di cambiamento che si respira nel paese. Abbiamo illustrato il nostro punto di vista utile per Monteodorisio, saper guardare al futuro con senso di responsabilità, partendo dalle tradizioni. Bisogna ricostruire il senso di comunità, il senso di appartenenza ad un territorio. Lavoreremo per questo obbiettivo, tornando a ridare lustro alla nostra comunità".

Domani a mezzogiorno scadrà il termine per la presentazione delle liste, per ora la sfida che si profila a Monteodorisio è tra Molisani e Catia Di Fabio [LEGGI], ma, come cinque anni fa, potrebbe esserci una terza lista riconducibile a Eugenio Cupaiolo (già candidato sindaco nel 2014).