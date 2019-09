È morta la donna investita a San Salvo, rintracciato l’automobilista: è un ultraottantenne

16 - È stato rintracciato l'investitore, si tratta di 89enne del posto (G.V.) ora accusato di omicidio stradale. Un precedente sulle strade sansalvesi si era verificato solo 10 giorni fa: il 15 aprile, un 90enne era stato investito da un'86enne in via Istonia [LEGGI]. In quel caso il ferito se l'è cavata con diverse ferite.

15.30 - Non ce l'ha purtroppo fatta Romana Gilda D'Alessandro, la donna investita nella tarda mattinata di oggi in via Montenero a San Salvo. L'81enne è deceduta dopo il trasporto all'ospedale Santo Spirito di Pescara.

13.20 - L'elicottero del 118 sta ripartendo. La paziente verrà ricoverata all'ospedale di Pescara.

I medici le hanno diagnosticato un forte trauma cranico.



13.12 - "Se qualcuno ha visto, o vede, qualcosa che possa essere utile alle indagini, ad esempio una Fiat Panda ammaccata di colore bianco o grigio chiaro, contatti immediatamente le forze dell'ordine".

È l'appello della polizia locale di San Salvo, che indaga per rintracciare il responsabile.

Ore 12.50 - L'eliambulanza è atterrata sul campo di atletica di via Ripalta. L'ottantunenne ferita, originaria di Carunchio e residente a San Salvo, si trova ancora a bordo dell'ambulanza arrivata in via Monterero dopo l'incidente. I sanitari del 118 la stanno stabilizzando. Le sue condizioni sono molto gravi. È stata sbalzata sull'asfalto a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto. Sull'asfalto gli agenti della polizia locale non hanno rilevato alcun segno di frenata.

LA PRIMA NOTIZIA - Una donna di 81 anni stata investita stamattina a San Salvo, in via Montenero. L'automobilista è fuggito.

La pensionata è in condizioni che vengono giudicate gravissime dai soccorritori. Un'eliambulanza sta arrivando da Pescara. Atterrerà sul campo di atletica di via Ripalta.

Il violento impatto è avvenuto stamani, attorno alle 11.50. La donna, che era andata a fare la spesa in un supermercato di via Montenero, stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunta l'auto che l'ha urtata, una Fiat Panda. Queste le risultanze delle prime indagini della polizia locale.

Gli agenti visioneranno anche i filmati della videosorveglianza per rintracciare l'automobilista, che non si è fermato a soccorrere l'anziana.

In aggiornamento