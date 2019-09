"Non fidatevi di chi suona al campanello per vendervi case, denunciate"

Falsi agenti immobiliari, scatta la denuncia a Vasto. Un esposto è stato presentato ai finanzieri della Compagnia di Vasto da Riccardo Alinovi, responsabile della delegazione vastese di Confedilizia.

"Associati e clienti - spiega Alinovi- mi hanno segnalato persone che su Facebook annunci immobiliari per vendere case e terreni, ma ho verificato, attraverso la Camera di Commercio di Chieti che lo fanno a nome di imprese o società inesistenti. Inoltre, in base alle verifiche effettuate, mancherebbero i requisiti di legge, nello specifico il patentino immobiliare e l'iscrizione al Rea".

"Nel mio esposto - racconta inoltre Alinovi - voglio denunciare la presenza di persone che svolgono la professione di agente immobiliare non avendo i requisiti di legge. Visto che già in passato molti turisti si sono rivolti, per affittare o acquistare case, a falsi agenti subendo truffe, abbiamo verificato che ci sono molte persone che si spacciano per quello che non sono. Pertanto, Confedilizia ha presentato una denuncia alla finanza e invita tutti i cittadini a segnalare all'associazione persone che chiedono soldi pur non essendo legittimate a farlo. Altra cosa molto importante: ci sono persone che suonano ai campanelli delle case degli ignari cittadini spacciandosi per agenti immobiliari. Vorrei ricordare che i professionisti delle agenzie immobiliari non vanno suonando ai citofoni. Molto spesso, dietro queste persone si celano truffatori o basisisti che acquisiscono informazioni destinate a successivi furti. Non fidatevi. Denunciate a Confedilizia e alle forze dell'ordine".