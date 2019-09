"La legge degli avvoltoi" dei Cynaro sbarca sulle piattaforme di streaming e download

Ancora un passo avanti per il percorso artistico dei Cynaro, la band formata da Nicola Cedro, Nicola Ciccotosto e Daniele Salvatorelli. Lo scorso dicembre i tre musicisti vastesi hanno lanciato il loro primo brano inedito, La legge degli avvoltoi, pubblicando anche un interessante videoclip [GUARDA L'INTERVISTA], diretto da Pierluigi Patella e Alessandro Sisti.

Il video viaggia verso le 30mila visualizzazioni sul canale Youtube dei Cynaro e ora il brano sarà presente sulle piattaforme di streaming e download con la distribuzione della Artist First a partire da venerdì 26 aprile. E, dopo gli ottimi riscontri ottenuti con il videoclip e le interessanti prospettive che si profilano con la distribuzione digitale, chissà che la band non decida presto di lanciare un nuovo inedito e, perchè no, un intero album.