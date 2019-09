Vastese - Avezzano: solo 70 biglietti per gli ospiti e settore distinti chiuso

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha emanato una serie di disposizioni invista della sfida di domenica prossima (28 aprile, ore 15) di Serie D tra Vastese e Avezzano.

Per la gara valevole per la 37ª giornata del campionato del Girone F, il numero di biglietti per la curva Tobruk a disposizione dei tifosi ospiti è stato ridotto a 70. I tagliandi nominativi saranno acquistabili esclusivamente recandosi alla segreteria dell’Avezzano Calcio allo Stadio dei Marsi entro le ore 19 di sabato 26 aprile (costo 10 euro).

"Per tifosi e sportivi locali – spiega una nota della Vastese Calcio – i biglietti di Curva d’Avalos e Tribuna centrale (prezzi 5 e 12 euro) potranno essere acquistati ai botteghini di via San Michele anche domenica previa presentazione di un documento d’identità. Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica verrà chiuso il settore distinti di fianco la Curva Tobruk".