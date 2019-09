Il 25 aprile all’insegna dello sport: 250 giovani in gara alla Csi Cup di calcio a 5 e a 7

"Giornata di festa per circa 250 ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni, che si confronteranno tutta la giornata del 25 aprile, in gare di calcio a 7 e a 5 divisi in tre categorie: Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici, presso la struttura San Gabriele di Vasto". Lo annuncia il comitato di Lanciano del Csi, che organizza l'evento sportivo.

"Speriamo di superare i numeri dell’anno scorso, siamo a buon punto e stiamo lavorando per dare il miglior servizio possibile, afferma con soddisfazione il coordinatore dell’evento, Joseè Ramundo, responsabile del comitato lancianese del Centro sportivo italiano: "Vedere la gioia dei ragazzini in una giornata splendida, ricca di sport e divertimento, ti dà la soddisfazione di fare un buon lavoro di team, iniziando dala piena disponiblità di Enzo Menna, direttore della bellissima struttura San Gabriele, dotata di tutti i confort per un evento simile, degli sponsor ognuno con i sui prodotti da donare ai ragazzi: Pasta La Molisana, Deco Vasto, Villaggio turistico Miramare e Pyro Fantasy e di tutta la dirigenza del comitato CSI Lanciano e dei sui arbitri che daranno il loro contributo volontario per un giorno di festa. Inizio gare: ore 9.00 per finire alle ore 17.30".