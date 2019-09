Immondizia anche sui monumenti: reti da letto e pezzi di mobili sul muro del Teatro Rossetti

C'è qualcuno che scambia i monumenti per delle discariche. Così si presentava stamani l'esterno del Teatro Rossetti di Vasto, sul lato di via Aimone. La foto è stata scattata alle 10 e inviata a Zonalocale da Alessio Di Florio.

Sul muro laterale del teatro ottocentesceo, rifiuti ingombranti accatastati sotto la scalinata antincendio e poggiati sul muro laterale, già ampiamente imbrattato da mani ignote.

Reti da letto con doghe in legno, ante di armadi e pezzi di mobili da cucina che qualcuno non ha voluto smaltire regolarmente, ma ha pensato di abbandonarle in un posto per niente appartato. In pieno centro storico e di fianco a un edificio di valore storico.