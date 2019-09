I lavoratori della Sam davanti ai cancelli: "La fabbrica non deve chiudere"

È iniziata la battaglia per la difesa dei posti di lavoro. I 25 dipendenti della Sam srl di San Salvo scioperano davanti al cancello della fabbrica, di cui la proprietà ha annunciato la chiusura.

I lavoratori si sono ritrovati stamattina, attorno alle 9.30, per presidiare l'ingresso dello stabilimento di via Australia, non lontano dalla Denso, la multinazionale giapponese che ha rappresentato, fino ad ora, l'unico committente della Sam.

"Non abbiamo avuto nessun riscontro positivo alle dichiarazioni di sciopero", aveva detto ieri Massimiliano Recinella, segretario della Femca Cisl Abruzzo-Molise, annunciando la protesta di oggi.

