Pasquetta sulle strade del Vastese: A14, traffico regolare. Incidente sull’Istoniense: un ferito

Traffico regolare stamani sulle strade del Vastese. È trascorsa senza particolari emergenze la mattinata di Pasquetta, giorno tradizionalmente dedicato alle gite fuoriporta e ai pranzi nell'entroterra e sul litorale. Circolazione regolare sull'autostrada A14.

Un incidente, invece, sulla circonvallazione Istoniense di Vasto: "Si è verificato - spiega il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro - in prossimità dell'isola spartitraffico", dove sono stati "tre i veicoli coinvolti: un'autovettura Audi SW condotta da un 61enne di Scerni, una Hyundai guidata da un ventenne di Vasto e un motociclo Booster MBK, in sella al quale si trovava un ragazzo, trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Vasto per le cure necessarie. Sono in corso - aggiunge l'ufficiale - tutti gli accertamenti necessari ai fini della ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente e delle cause che l'hanno determinato".