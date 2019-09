"Incontriamo tanti giovani che si sentono soli e vivono situazioni di sofferenza"

"Oggi tanti giovani sono soli e non riescono a gestire il loro mondo interiore. Ci sono tante situazioni di disagio e sofferenza che si portano dentro e non hanno nessuno con cui parlare". Da questa presa di coscienza della realtà prende corpo l'impegno di Maurizio Fratamico e Maurizia Capuzzi, responsabili per Abruzzo e Umbria dell'associazione Nuovi Orizzonti [CLICCA QUI] fondata da Chiara Amirante.

Maurizio e Maurizia hanno scelto di stare accanto ai giovani e di incontrarli nei luoghi da loro frequentati, nelle scuole, in strada. "Noi stiamo lì ad ascoltarli, come quei fratelli maggiori con cui parlare". E poi missioni di evangelizzazione in strada o nelle spiagge - come accadrà nella prossima estate - o i campi scuola vissuti nel segno della comunità.

Maurizio e Maurizia hanno incontrato i giovani che hanno partecipato alla Gmg diocesana a Vasto [LEGGI] e, con il loro stile assolutamente coinvolgente, hanno trasmesso il loro messaggio di speranza e coraggio.