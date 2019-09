Lunedì di Pasqua, a Pagliarelli la festa in onore di San Vincenzo Ferreri

Come da tradizione, il Lunedì di Pasqua, in contrada Pagliarelli a Vasto si celebra la festa di San Vincenzo Ferreri. Anche quest'anno il Comitato feste si è adoperato per l'organizzazione della festa che si svolgerà lunedì 22 aprile.

Il programma

8 - Apertura della festa con i fuochi pirotecnici

9 - Santa Messa

10 - Esibizione complesso bandistico San Martino

10.30 - Santa Messa e benedizione dei campi

13 - Fuochi pirotecnici

17 - Santa Messa

19.30 - Concerto de i Musici - taranta, pizzica e saltarello

22.30 - Chiusura dei festeggiamenti con fuochi pirotecnici