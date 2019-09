Disabilità, mattone dopo mattone sta nascendo il centro riabilitativo dell’Arda

Una casa in ristrutturazione tra gli ulivi di contrada San Lorenzo. Nasce a Vasto da una donazione il nuovo Centro riabilitativo Luciana Palucci di Arda-Luce down, l'associazione regionale down Abruzzo Onlus, che raddoppia il suo impegno. Una volta terminati i lavori, il casolare diventerà un centro diurno gestito dall'associazione e, progressivamente, anche una residenza con sei posti letto, cinque per gli ospiti e uno per l'operatore di turno.

"L'A.R.D.A. di Vasto - si legge sul sito internet dell'associazione - è una sezione dell' A.R.D.A. di Pescara. È una associazione di volontariato voluta da genitori di persone con sindrome di Down che opera, senza finalità speculative e di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà, a Vasto, San Salvo, nel Vastese e nelle zone limitrofe, offrendo servizi sia ai propri iscritti che a terzi. La sezione di Vasto è nata il 14 luglio 2009, è una struttura di supporto, informazione ed accoglienza per le persone con sindrome di Down ed i loro familiari : promuove la ricerca, lo sviluppo umano e l'autonomia, l'aggiornamento giuridico, l'assistenza medica e scolastica, l'integrazione sociale e lavorativa, la residenzialità".

In questa intervista video, il presidente della sezione di Vasto dell'Arda, Giuliano Giammichele, spiega il progetto, le finalità e lo stato dei lavori della nuova sede: