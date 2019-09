Nella notte sfregiata la carrozzeria di decine di auto parcheggiate nell’area di via Valloncello

Amara sorpresa questa mattina per i residenti dell'area di via Valloncello e delle strade limitrofe. Decine di auto parcheggiate in via Valloncello, via Parini, via Colonna, via Poerio, via Giulia e altre stradine della zona, sono state oggetto nella notte di un vile atto vandalico.

Mani ignote hanno sfregiato la carrozzeria delle autovetture, incidendo profondi segni e una scritta "3big". Dalle testimonianze dei proprietari delle vetture, che questa mattina si sono trovati a fare i conti con questi danni subiti, l'atto vandalico sarebbe stato compiuto nella notte, probabilmente dopo la mezzanotte. "Hanno rovinato un numero incredibile di auto - racconta una delle vittime di questo ignobile gesto -, da quelle nuove a quelle più vecchie. Nella mia strada, dove sono state colpite una ventina di auto, solo qualche vettura è stata risparmiata".

La speranza dei residenti è che qualche telecamera di videosorveglianza possa aver ripreso l'esecutore o gli esecutori - visto il gran numero di auto danneggiate potrebbe essere stata più di una persona ad agire - in azione o che qualche testimone dei fatti voglia fornire la propria collaborazione.. Quanto accaduto è stato segnalato questa mattina alle forze dell'ordine. Gli uomini del commissariato di Vasto sono intervenuti sul posto per raccogliere informazioni.