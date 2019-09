Corrente elettrica sospesa nella mattina del 23 aprile in piazza Rossetti, commercianti allarmati

Leggere di un'interruzione di corrente proprio nei giorni in cui il lavoro si fa più intenso, non è certo una buona notizia per i commercianti della Vasto antica.

Da alcuni giorni, sono comparsi sui lampioni della centralissima piazza Rossetti degli avvisi in cui l'Enel annuncia che l'erogazione dell'elettricità verrà sospesa nella mattinata nel 23 aprile.

I commercianti non l'hanno presa bene. Restare senza energia elettrica proprio nel ponte del 25 Aprile, per loro, è un problema non da poco.