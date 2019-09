Al crepuscolo sulla riviera la suggestiva processione del Venerdì Santo

Al crepuscolo la suggestiva processione sulla riviera.

È ormai consuetudine che a Vasto siano due le processioni del Venerdì Santo. Oltre al consueto corteo che si snoda per le strade del centro storico, da diversi anni c'è n'è un altro: quello della parrocchia di Stella Maris, nel cuore della località balneare.

Dopo la celebrazione eucaristica, presieduta dal parroco, padre Luigi Stivaletta, il serpentone dei fedeli è uscito dalla chiesa di San Francesco d'Assisi e ha percorso viale Dalmazia, piazza Rodi, passando davanti alla chiesa di Stella Maris per proseguire ancora su viale Dalmazia, via Donizetti, attraversare la statale 16 e continuare su via Puccini, via Spalato e via Martiri Istriani, prima di tornare nel tempio dedicato al Santo per la benedizione conclusiva.