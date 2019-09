"Il cantiere delle Poste occupa tutto il marciapiede, per i pedoni pericolo sulla statale 16"

"Sul cartello si legge che i lavori sarebbero dovuti terminare a gennaio. Siamo a Pasqua e il cantiere è ancora lì a occupare tutto il marciapiede".

Residenti di via Ragusa, a Vasto Marina, chiedono quando termineranno gli interventi in corso all'ufficio postale di via Sebenico, che è regolarmente aperto.

"Il problema - dicono - è l'impalcatura esterna, che è lì da mesi e rende inaccessibile il marciapiede. Di conseguenza, i pedoni sono costretti a passare sull'asfalto, con il conseguente rischuo per la loro incolumità, visto che auto e camion sfrecciano a tutte le ore. Quando finiranno i lavori, che sarebbero dovuti terminare tre mesi fa?".