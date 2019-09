La processione del Venerdì Santo a Vasto partirà dalla chiesa di Santa Filomena

C'è un cambio nel percorso della processione del Cristo Morto, tradizionale appuntamento del Venerdì Santo, che si svolgerà questa sera a Vasto. La chisura della chiesa di Sant'Antonio da Padova, per i problemi al tetto, ha imposto il cambio della partenza della processione.

Si partirà, questa sera alle 19, dalla chiesa di Santa Filomena, in via Anelli, dove sono state portate la statua del Cristo Morto e della Madonna Addolorata e dove poi, stasera, si ricongiungeranno le statue con i simboli della Passione conservate nella chiesa della Madonna delle Grazie.

La processione imboccherà poi via Palizzi per riprendere il consueto percorso, passando per via Roma, piazza Verdi, risalendo per corso Garibaldi e via Vittorio Veneto, fino a raggiungere la concattedrale di San Giuseppe.