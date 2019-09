Dal Ministero 750mila euro per rendere più sicure le scuole "Martella" e "Santa Lucia"

Oltre 750mila euro. È l'ammontare del finanziamento che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato al Comune di Vasto per rendere più sicure le scuole Martella e Santa Lucia.

"La progettazione è stata affidata rispettivamente allo studio associato di ingegneria F.L.Z. e al Geol. Nicola Tullo", si legge in una nota del municipio. "Si ricorda che con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca numero 1007 del 2017 il Comune di Vasto è risultato beneficiario dei finanziamenti per l'esecuzione dell'intervento di miglioramento sismico della Scuola dell'infanzia Santa Lucia per 204 mila euro, e miglioramento sismico per la Scuola Primaria Martella per 550 mila euro, e che le rispettive somme erano già previste nel bilancio di previsione 2019. I lavori dovranno essere appaltati entro l'estate 2019 ed essere eseguiti nel corso dell’estate 2020 presumibilmente, senza generare intralcio alle attività didattiche".

"Si tratta - spiega l'assessora alla Manutenzione degli edifici scolastici, Anna Bosco - di risorse ministeriali che con l'ausilio dei tecnici preposti, in particolare dell'Ing. Giammichele, garantiranno di innalzare gli indici di sicurezza dei due plessi scolastici. Arriverebbero dunque a tre gli interventi di miglioramento sismico sulle strutture dopo quelli già conclusi sull'asilo nido San Paolo".