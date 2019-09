Vasto, il Comune premia i commercianti che tengono aperte le attività da oltre 20 anni

"L’amministrazione comunale premia i commercianti che abbiano raggiunto dai 20 ai 40 anni di attività. Scade il 22 maggio il termine fissato per la presentazione delle richieste". Lo annuncia una nota del municipio.



"L’amministrazione comunale vuole conferire ad artigiani, commercianti, operatori della pesca e dell’agricoltura che abbiano raggiunto dai 20 ai 40 anni di interrotta attività lavorativa, un attestato per la Fedeltà al lavoro ed al Progresso Economico" .



“Il riconoscimento, che sarà consegnato nell’ambito di una cerimonia in programma in Municipio il 30 maggio prossimo alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare - spiega l'assessore al Commercio, Lugi Marcello - premia l’impegno, la storia e il valore che i commercianti vastesi sono riusciti a conservare fino ad oggi. Con la loro laboriosità per tanti anni, hanno saputo unire tradizione e innovazione, creando con il loro servizio un valore duraturo. Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che col proprio lavoro e con non pochi sacrifici hanno garantito un servizio all’intera comunità”.

"Tutti coloro che rientrano nelle suddette categorie di artigiani, commercianti, operatori della pesca e dell’agricoltura e abbiano i requisiti specificati nell’avviso possono presentare domanda per la richiesta del conferimento dell’attestato compilando apposito modello da reperire presso il Servizio Commercio, la Segreteria del Sindaco o scaricandolo dal sito del Comune di Vasto. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 22 maggio 2019".