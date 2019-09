Piazza Verdi, il bandierone non c’è più: sparisce il tricolore orizzontale "ungherese"

Il tricolore orizzontale non c'è più. Rimane solo la scritta "Vasto 102". Stamani è sparito il bandierone della decorazione allestita dal Comune in piazza Verdi.

Al centro dell'aiuola ora c'è solo l'erbetta. Ieri c'era un lungo vessillo verde, bianco e rosso. Anzi, inizialmente rosso, bianco e verde. A strisce orizzontali, con il rosso in alto, come la bandiera ungherese. La cosa aveva causato polemiche e ironia nel mondo politico e sui social nertwork [LEGGI]. Poi il Comune lo aveva fatto rovesciare, in modo che il verde risultasse in alto.

Oggi la bandiera è stata tolta.