Meno 30 al Giro d’Italia, a Vasto la Pedalata in Rosa

Meno trenta giorno all'arrivo del Giro d'Italia in città. Il 17 maggio partirà dal centro storico la tappa Vasto-L'Aquila dell'edizione numero 102 della corsa rosa. Ieri pomeriggio, con raduno davanti a palazzo d'Avalos, c'è stata la Pedalata in Rosa, organizzata dal Team Audax Vasto con l'amministrazione comunale e in collaborazione con gli altri team ciclistici del territorio che stanno facendo squadra nell'organizzazione di eventi pre-Giro.

Un buon numero di ciclisti, dopo l'incontro in centro storico, ha percorso le vie della città fermandosi poi per una foto ricordo in piazza Verdi, dove la rotatoria è stata allestita a tema. "Iniziamo a sentire in città l'atmosfera del Giro d'Italia - ha commentato l'assessore allo sport Carlo Della Penna -. Ci stiamo preparando al meglio per accogliere, tra un mese, la carovana rosa a Vasto. Sarà una grande giornata di sport e la nostra città godrà di una vetrina molto importante".

Presente anche una nutrita rappresentanza di bambini della Pgs Vigor Don Bosco che ha pedalato con allegria per le strade vastesi. "Grazie a tutti i partecipanti - ha detto Pasquale Melito, presidente del Team Audax Vasto -. Tutte le associazioni ciclistiche stanno lavorando insieme organizzando appuntamenti dedicati alle due ruote in attesa del Giro. Vogliamo che questa città possa essere sempre più innamorata della bicicletta".