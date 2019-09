A Roccaspinalveti si va verso la terza lista, Antonio Piccirilli chiama a raccolta i compaesani

A Roccaspinalveti si va verso la terza lista in vista delle amministrative del 26 maggio. Si chiamerà Roccaspinalvetiprogetto e a guidarla sarà Antonio Piccirilli. Lo scenario politico roccolano finora presenta la candidata Claudia Fiore con Roccaspinalveti nel cuore [LEGGI] e Terenzio Zocchi con Unione Democratica Popolare.

"Poche le novità tuttavia, anzi pochissime, sia per quanto riguarda gli uomini che i programmi visti finora – dice Piccirilli – L’unica vera novità è rappresentata dalla mia formazione civica scesa in campo per spaiare i giochi già fatti e portare un vento di novità e di freschezza in un paese dove governano da troppo tempo i soliti personaggi e le solite logiche. Vorremmo tanto che i prossimi componenti del consiglio non si occupassero della ordinaria amministrazione ma che si impegnassero seriamente per lo sviluppo e la crescita economica del nostro territorio, perchè per noi politica vuol dire realizzare e non impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda".

"Invitiamo – conclude Piccirilli chiamando a raccolta i roccolani – i compaesani ad uscire dal conformismo e dalla pigrizia culturale, dalla soggezione ai vecchi personaggi e a pensare in grande per il futuro del paese, una bella sfida!".