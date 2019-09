A Roccaspinalveti è Terenzio Zocchi il candidato sindaco della ’storica’ lista Tre Campane

È Terenzio Zocchi, 28enne docente di italiano e latino al liceo classico di Vasto, il candidato sindaco della lista Tre campane - Unione Democratica Popolare. Nella competizione elettorale del prossimo 26 maggio contenderà la poltrona di primo cittadino a Claudia Fiore, della lista Roccaspinalveti nel cuore [LEGGI], e ad una possibile terza lista guidata da Antonio Piccirilli [LEGGI].

"La nostra lista non è stata decisa a tavolino, ma attraverso il confronto, senza logiche di partito, senza badare al numero di voti - ha detto il candidato sindaco Zocchi durante la presentazione ufficiale - . Abbiamo costruito un gruppo valido fatto esclusivamente per amministrare e concretizzare le nostre linee programmatiche. Nelle scorse settimane abbiamo organizzato cinque incontri per le contrade, nei quali abbiamo iniziato a ragionare insieme con i nostri concittadini di temi concreti: viabilità, sociale, servizi, futuro".

Zocchi, che ha accettato la candidatura per "senso di responsabilità e di servizio verso il nostro paese e la nostra comunità", proverà a raccogliere il testimone dal sindaco uscente Franco Paglione, espressione di una lista che "dura da 44 anni e ciò significa che i nostri concittadini hanno premiato per ben nove volte l’azione amministrativa delle Tre Campane. Ci presentiamo per la decima volta, vero e proprio record a livello nazionale. Sono sicuro che verremo premiati anche questa volta".

Si punta su "rinnovamento e continuità. La lista si rinnova in maniera sostanziale, per ben otto undicesimi, e si inserisce nella continuità amministrativa, ma c’è sempre da migliorare: tanti servizi sono da potenziare, tanti piccoli e grandi provvedimenti sono da mettere in campo. Partendo da tutto quello di buono che si è fatto finora, ci impegniamo a realizzare un’azione amministrativa robusta, mettendo in campo programmi realizzabili e credibili, nell’interesse esclusivo della nostra comunità. Il nostro gruppo ha l’intento di agire con trasparenza e umiltà, traendo energie sempre nuove dalle persone che ci sostengono, acquistando esperienza dalle tante professionalità che fanno parte delle Tre Campane. Il senso di servizio che ci anima ha le sue radici nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, da cui proveniamo tutti noi".

Per un piccolo Comune è sempre importante poter contare su risorse economiche esterne. "Dagli impianti fotovoltaici arrivano delle risorse - spiega Zocchi - dalla convenzione eolica ne arriveranno di nuove, che potremo utilizzare per ridurre le tasse comunali e per rimborsare i pendolari". L'azione amministrativa, secondo il candidato sindaco, guarderà alle fasce più deboli, in particolare gli anziani, e poi a un tema centrale come la viabilità. "Cureremo la manutenzione ordinaria delle strade comunali e di quelle interpoderali. Metteremo in piedi un piano neve vigoroso ed efficace che preveda la tempestiva pulizia dei collegamenti con le strade principali". E poi il miglioramento dell’accessibilità web e i servizi online. Da sfruttare l'opportunità della ZES "che una volta attuata darà sgravi ed incentivi per le aziende. Considereremo con grande attenzione le richieste delle aziende e dei produttori, in un’ottica di valorizzazione dei nostri prodotti del territorio".

Ci sarà poi l'attenzione "verso il mondo dell’associazionismo, promuovendo iniziative ricreative, culturali e sportive ad ampio raggio. La nostra idea è quella di una valorizzazione del territorio intesa non solo dal punto di vista meramente economico, ma come dare valore al nostro paese per noi stessi che ci abitiamo, nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e delle peculiarità culturali locali. Bisogna dare continuità in materia di energie rinnovabili, sia per l’aspetto ambientale, sia per utilizzare tutti i finanziamenti possibili. Valorizzare il territorio significa anche dare attenzione alla promozione turistica, ai servizi culturali, a tutte le iniziative che possono essere prese per i nostri ragazzi delle scuole. Un piccolo segnale in tal senso sarà l’utilizzo della biblioteca comunale come centro di aggregazione per tutte le età".

I candidati della lista Tre Campane

Battista Fausto

Bruno Carlo

Bruno Orazio

Carilli Remo

Farina Arnaldo

Gizzi Michelino

Grimaldi Luca

Grimaldi Simonetta

Marisi Domenico

Suriano Martin