Motocross e supermotard, positivi risultati per i piloti del DDC Racing Team

È iniziata bene la stagione sportiva del DDC Racing Team. Daniele Di Cicco, costretto a fare i conti con un infortunio rimediato in una gara di motocross mentre era nel percorso di preparazione per il campionato Europeo di supermotard, sta ottenendo grandi soddisfazioni nelle vesti di team manager. Il team, impegnato nei campionati ASI e FMI, sta infatti conquistando buoni risultati.

Domenica 14 aprile, nella gara regionale ASI di supermotard, il team ha schierato il pilota Antonio Graziano Gaspari. Dopo un sabato di qualifica difficile, in cui ha ottenuto l'8° tempo, Gaspari ha dato battaglia in gara, riuscendo a piazzare diversi sorpassi chiudendo al 6° posto assoluto e primo di categoria. Grande soddisfazione per il giovane pilota di Monteodorisio che ha saputo interpretare al meglio la gara gestendo bene le gomme e ottenendo l'ottimo piazzamento. Per lui prossimo impegno il 19 maggio con la gara regionale di supermoto.

Di Cicco e il resto del team nella stessa giornata sono stati impegnati nella gara regionale ASI di motocross a San Savino (AP), un'appuntamento rimasto in bilico fino al sabato per l'incertezza delle condizioni meteo ma che poi ha regalato gare emozionanti e di alto spessore. Il DDC Racing Team ha ottenuto il podio con Fabio Valerio nella categoria esordienti, bravo nel gestire al meglio le manches.

Secondo gradino del podio per Nicolas Tumini nella categoria Master. In gara due Tumini ha dato del filo da torcere a Matteo Risdonne, che aveva vinto gara 1, con una serie di sorpassi e contro-sorpassi durati diversi giri. Alla fine Tumini piazza l'attacco giusto e chiude al 1° posto ottenendo così il secondo posto di giornata. Terzo posto per Fabio D'Ugo nella categoria Veteran. Per lui due manche combattute con i piloti più esperti della disciplina e un terzo gradino del podio di grande soddisfazione. È andato bene anche Marco Cimei, pilota di Tagliacozzo, impegnato nella categoria Sport. La new entry del team, dopo la spettacolare gara in solitaria nella seconda prova di campionato a Ortona, è entrato in pista con l'intenzione di disputare una buona prova ed è riuscito nell'intento chiudendo al quarto posto. Gara sfortunata per Antonio De Filippis che è caduto subito dopo la partenza in gara 1. Dopo essere risalito in moto ha recuperato fino alla settimana posizione ma, a causa di un errore, è finito nuovamente a terra non riuscendo a chiudere la gara e dovendosi accontentare del settimo posto di giornata nella categoria Expert. De Filippis sarà impegnato il 28 aprile con il Campionato italiano motocross.

"Sono davvero contento dei risultati che sta ottenendo il mio team, sto lavorando tanto per far crescere questo gruppo di ragazzi e per ottenere sempre più risultatati - commenta Daniele Di Cicco - . Purtroppo io sono fermo a causa dell’infortunio procuratomi nella caduta durante la prima di campionato regionale motocross FMI a Grottazzolina, a breve dovrò subire un intervento al ginocchio ma sono fiducioso. Voglio recuperare in fretta e risalire in moto al più presto ma, per il momento, mi dedico anima e corpo al mio team, facendo assistenza costante durante le gare. Per me è come correre, ogni curva che affronta un mio pilota, ogni sorpasso, è come se li facessi io. Ringrazio tutti gli sponsor che ci stanno accompagnando in questa stagione". Il team sarà di nuovo in pista a Latina il 5 maggio.