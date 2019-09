Il 4 maggio all’Aragona la Partita del Cuore con la nazionale degli attori

"Si svolgerà il prossimo 4 maggio, con inizio alle ore 17.30 presso lo stadio Aragona di Vasto, la partita del cuore tra la ItalianAttori ed il Team Vasport, in una rappresentativa locale formata da personaggi della società civile. Il capitano della squadra sarà il presidente della Vastese, Franco Bolami. All’Anffas onlus Vasto sarà devoluto il ricavato, che andrà a sostegno del progetto approvato dal Ministero delle Pari Opportunità, SportAbilità – attualmente in essere". Lo annuncia l'Anffass in un comunicato stampa.

L'iniziativa si svolgerà in collaborazione con Giochiamo a fare Teatro...?!, il laboratorio di recitazione gestito dall'attrice vastese Maria Chiara Centorami, ed è organizzata dalla società Cquadro, che edita Vasport. "Il nostro ringraziamento - si legge nella nota dell'Anffas - va anche alla Vastese Calcio per il supporto logistico ed al CSI Lanciano che metterà a disposizione la terna abritrale. L’invito a prendere parte a questo meraviglioso evento è rivolto a tutta la cittadinanza che potrà acquistare i biglietti per la partita e volendo partecipare alla cena, per una serata all’insegna della solidarietà e dell’allegria".

"Il prezzo del biglietto è stato fissato in 5 euro e sarà possibile acquistarlo, in prevendita, presso il Conad Superstore e Muzak Eventi, in via San Michele a Vasto.

Al termine della partita la ItalianAttori si sposterà presso il ristorante Il Panfilo di San Salvo Marina per una cena aperta a tutti. Il costo è di 30 euro per gli adulti e 15 euro per il menù bambini. I posti, per ovvi motivi logistici non potranno superare le 200 unità. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 328 212 5214 (Anffas Vasto)".