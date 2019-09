A Cupello c’è la terza candidata sindaco: Roberta Boschetti con "Risposta Civica"

Tre candidati sindaco, di cui due donne. È il quadro politico che si va delineando a Cupello. A Insieme per Cupello ed Eccoci per Cupello, si aggiunge una terza lista in vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio.

Si tratta di Risposta Civica che candida a sindaco Roberta Boschetti, educatrice. La lista sarà presentata domani sera alle 19 nella sala consiliare.

"Questa formazione politica – spiega un comunicato stampa – è distante dai partiti e dai gruppi di potere e si proporrà come il vero fatto nuovo alle amministrative 2019. È la società civile che si rimbocca le maniche e scende in campo per dare soluzioni e nuova speranza alla propria comunità".

"Una squadra giovane, preparata e piena di energia vuole voltare pagina con lo sguardo rivolto al futuro. Respingendo le regole della conservazione delle posizioni dominanti che per anni hanno ingessato e bloccato, di fatto, ogni sviluppo possibile, Risposta Civica vuole chiudere con il passato e dirigersi verso una moderna identità e una contemporanea dimensione per Cupello. Crescita, rigenerazione urbana e sociale, salute dei cittadini e dell'ambiente, merito, trasparenza, filo diretto con gli abitanti e solidarietà sono solo alcune delle parole chiave alla base del programma di questo innovativo progetto".

Nei giorni scorsi sono usciti allo scoperto Camillo D'Amico (Insieme per Cupello, LEGGI) e Graziana Di Florio (Eccoci per Cupello, LEGGI).