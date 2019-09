Claudia Fiore candidata a sindaco di Roccaspinalveti: "Vogliamo rilanciare il nostro paese"

È Claudia Fiore, avvocato di 35 anni, il candidato sindaco alla guida della lista civica Roccaspinalveti nel cuore che punta con decisione alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio. "Dopo gli studi a Teramo e l'abilitazione professionale - spiega Claudia Fiore - ho scelto di vivere nel mio paese. Come me tanti giovani hanno fatto questa scelta che non è una soluzione di ripiego, perchè non c'erano alternative. Tante persone della mia generazione abitano a Roccaspinalveti e tutti i giorni viaggiano per andare a lavorare. Noi crediamo in questo paese, nelle sue potenzialità e ora vogliamo impegnarci in prima persona perchè le cose cambino".

Come sottolineato nella presentazione di domenica sera, "qui da oltre 40 anni c'è sempre la stessa amministrazione e stiamo vivendo in una sorta di clima di rassegnazione allo spopolamento, all'andare delle cose. Noi crediamo che le cose possano cambiare perchè riconosciamo che ci sono tante risorse da poter sfruttare. Dobbiamo essere noi i promotori di iniziative a tutti i livelli affinchè le persone scelgano di restare qui".

Nella lista Roccaspinalveti nel cuore sono in undici: Mirco Trofino, Michele Piccirilli, Daniele Ramundo, Nino Croce, Luca Giannini, Fabio Suriano, Debora Bruno, Virginia Ninni, Mjriana Piccirilli e Valentina Trofino. "La squadra è formata da persone che, da sempre, sono impegnate nella vita sociale del paese e si danno da fare. Tanti coetanei mi hanno spinta a fare questo passo e, consapevole di avere insieme a me un'ottima squadra, ho deciso di candidarmi.

Siamo pronti già da un anno con i nostri progetti e crediamo sia il momento di dare ai nostri concittadini un'alternativa. In tempi in cui i piccoli Comuni non hanno risorse, è fondamentale saper intercettare bandi e finanziamenti per poter portare avanti tanti progetti. E poi serve un dialogo efficace con i paesi limitrofi così da far valere le istanze dell'intero territorio".

Nella competizione elettorale Claudia Fiore si confronterà con il candidato sindaco Terenzio Zocchi, alla guida della lista Unione democratica popolare. "Noi siamo pronti - conclude Claudia Fiore - e faremo il massimo perchè Roccaspinalveti possa rilanciarsi. Nel primo incontro pubblico c'è stata grande partecipazione ed è stato bello ed incoraggiante vedere tante persone venute a sostenerci".