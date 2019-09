Fresa travolto in casa dall’Athletic Lanciano. Vince lo Scerni, un punto per il Real Casale

L'Athletic Lanciano torna con 3 punti da Fresagrandinaria e resta a -4 dalla Virtus Ortona che non fallisce il match interno contro la penultima.

I rossoneri in trasferta contro il Fresa ormai salvo si impongono con 4 reti su un campo in passato molto ostico. A sbloccarla ci pensa Di Meco su calcio di rigore (contestato dai padroni di casa che dopo qualche minuto vorrebbero il penalty a loro favore per l'atterramento in area di Ferrazzo), lo stesso attaccante poi sigla la doppietta personale seguito Paolucci e Chiarini. Per i biancorossi si tratta della quarta sconfitta positiva che li relega al quintultimo posto.

La classifica continua a essere guidata dalla Virtus Ortona che si è sbarazzata del Trigno Celenza per 3 a 0 grazie alle reti di Ranalli (doppietta) e Bolognini.

Il Roccaspinalveti inizia bene, ma finisce male. Anas Ikramellar e Bruno Alberto (quest'ultimo con una pregevole sforbiciata) infatti portano subito i biancoverdi avanti di due reti sull'Atessa Mario Tano, ma una doppietta dell'ex Vasiu e le reti di Del Roio e Bucceroni (rigore) danno i tre punti alla terza forza del campionato.

Vince in trasferta lo Scerni contro il San Vito. Una doppietta di Monachetti e i gol di Marrollo e Di Candilo fissano il risultato sul 4 a 2. Il Real Casale nella gara interna contro il Casalincontrada conquista un altro punticino utile per continuare a sperare nella salvezza diretta. Finisce 1 a 1 con la rete giallorossa siglata da De Cillis.

La pioggia battente costringe, infine, l'arbitro a sospendere il match tra Palombaro e Pretoro sul risultato di 2 a 0 per i padroni di casa.

LA 13ª GIORNATA DI RITORNO

Roccaspinalveti - Atessa Mario Tano 2-4

Fresa - Athletic Lanciano 0-4

Real Casale - Casalincontrada 1-1

Atletico Francavilla - Palena 3-4

Palombaro - Pretoro sosp.

Tollese - Rapino 1-1

S. Vito - Scerni 2-4

Virtus Ortona - Trigno Celenza 3-0

Riposa Paglieta

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 65



Athletic Lanciano 61

Atessa Mario Tano 59

Rapino 55

Tollese 51



Palena 46

Paglieta 43

Roccaspinalveti 40

Casalincontrada 37

Scerni 36

Palombaro 35*

Fresa 32

Pretoro 32*

S. Vito 31



Real Casale 23

Trigno Celenza 15



Atletico Francavilla 6

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - Atletico Francavilla

Pretoro - Fresa

Casalincontrada - Paglieta

Trigno Celenza - Palombaro

Palena - Real Casale

Rapino - Roccaspinalveti

Athletic Lanciano - Tollese

Scerni - Virtus Ortona

Riposa S. Vito