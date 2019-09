All’Aragona arriva il Cesena, l’invito dei tifosi della Vastese: "Tutti allo stadio"

Con la salvezza praticamente in tasca in casa Vastese si può vivere con maggiore serenità il finale di una stagione molto complicata. La squadra di Papagni viene da tre vittorie di fila ed è con uno spirito di entusiasmo che oggi, all'Aragona, affronterà la capolista Cesena. I bianconeri devono difendere il primato in classifica dal'attacco del Matelica perchè vogliono tornare al più presto nel calcio che conta.

Sarà una sfida entusiasmante e i tifosi della Vastese, nell'attesa di vivere un pomeriggio a tinte biancorosse in cui la squadra di casa affronterà una nobile decaduta del calcio italiano, hanno lanciato un appello a tutta la città affinchè gli spalti dell'Aragona siano colorati di biancorosso, anche vista l'annunciata massiccia presenza di sostenitori del Cesena.

"Tutti allo stadio", è il messaggio indirizzato a tutti gli appassionati calcio affinchè oggi, alle 15, scelgano di sostenere la squadra biancorossa.