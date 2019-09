La Vasto Basket chiude subito la serie: vince a Jesi e passa il turno

La Ge.Vi. Vasto Basket vince anche gara 2 con la Taurus Jesi e chiude subito la serie. I biancorossi, dopo il successo ottenuto una settimana fa tra le mura amiche del palazzetto di via dei Conti Ricci, si sono imposti anche in terra marchigiana con il punteggio di 74-62 conquistando l’accesso al turno successivo.

A Jesi la Vasto Basket, pur patendo ancora per diversi acciacchi fisici, è partita subito con il piede giusto, chiudendo il primo quarto avanti 20-13. Nel secondo parziale i vastesi riescono a conservare pressochè lo stesso vantaggio, andando negli spogliatoi per la pausa lunga sul 36-28. Al rientro sul parquet i padroni di casa tentano di rientrare in partita per allungare la serie fino a gara3 e riescono a ricucire fino al -4, 45-41 per Vasto. Negli ultimi dieci minuti i padroni di casa tentano ancora la rimonta ma gli uomini di coach Gesmundo mettono in campo una prestazione di carattere e, alla sirena finale, sono ancora avanti. Finisce 74-62 con i biancorossi che passano il turno e ora avranno tre settimane di tempo per recuperare energie fisiche e mentali.

Nel cammino verso l’obiettivo promozione in C gold è un altro passo avanti per i biancorossi che torneranno in campo il 5 maggio per gara 1 di semifinale.

Taurus Chieti - Vasto Basket 62-74 (13-20/28-36/41-45/62-74)

Jesi: Cummings 5, Bartolucci 23, Astuti 2, Pirani 0, Battagli ne, Cerri 11, Angeletti 5, Pistola ne, Marasca ne, Trillini 11, Bellesi 5, Pozzetti 0. Coach: Filippetti

Vasto Basket: Fontaine ne, Flocco 3, D'Annunzio ne, Di Tizio 15, Di Rosso 2, Ierbs ne, Ucci 13, Oluic 26, Ciampaglia 1, Peluso 7, Cicchini ne, Ianuale 7. Coach: Gesmundo