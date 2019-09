Cupello, è Graziana Di Florio il candidato sindaco della maggioranza in carica

È Graziana Di Florio il candidato sindaco di Cupello dell'amministrazione comunale che sta per terminare il suo mandato. Con l'elezione a consigliere regionale di Manuele Marcovecchio, che ha lasciato la guida del Comune a Fernando Travaglini, c'era da scegliere chi dovesse guidare il gruppo di maggioranza nella sfida elettorale di maggio. E, dopo diversi confronti, il nome è stato quello dell'attuale assessore alle politiche sociali Graziana Di Florio. "È stata una scelta ponderata da tutto il gruppo", commenta la neo candidata. "Per me questi cinque anni in amministrazione sono stati molto impegnativi, mi sento responsabilizzata da questa esperienza". Negli ultimi mesi il centrodestra cupellese si è confrontato su chi dovesse raccogliere il testimone da Marcovecchio. "Ha chiesto la nostra disponibilità e, dopo una valutazione di tutti, sono stata scelta io".

Questa candidatura rappresenta per lei "una sfida molto grande da affrontare senza timore per mettere in atto azioni positive e propositive per la nostra comunità. Cupello ha bisogno di persone propositive".

Nella sfida elettorale del 26 maggio il centrodestra guidato da Graziana Di Florio si troverà ad affrontare un centrosinistra riunito -dopo la spaccatura di 5 anni fa - con il candidato sindaco Camillo D'Amico [LEGGI] e con in lista l'ex sindaco e attuale consigliere comunale Angelo Pollutri. "Questa unione del centrosinistra - sottolinea Di Florio - è avvenuta solo negli ultimi tempi. In 5 anni di amministrazione non si è mai vista in consiglio comunale".

Graziana Di Florio e la squadra che la sosterrà ora sono attesi da un mese e mezzo di campagna elettorale. "Il nostro obiettivo e il nostro impegno è di continuare l'azione di buon governo che abbiamo portato avanti nel corso di questo mandato. Cupello ha voglia di non ritornare nel buio ma di splendere come in questi 5 anni".