San Buono, Filippone lascia dopo un solo mandato; il candidato sindaco sarà Longhi

Dopo il suo primo mandato da sindaco, Nicola Filippone appenderà la fascia tricolore al chiodo (o meglio, la passerà al successore).

Il primo cittadino di San Buono non parteciperà alle prossime elezioni amministrative in programma il 26 maggio così come gran parte dell'attuale gruppo di maggioranza di centrosinistra.

"La mia decisione è da ricondurre a motivi professionali e famigliari – dice a zonalocale.it – Quello del sindaco è un impegno che va portato avanti seriamente, in questi cinque anni ho tralasciato un po' il mio lavoro per seguire la pubblica amministrazione e si arriva a un punto in cui bisogna decidere. Quindi, o si decide di fare il politico di professione o si lascia. Era diventato troppo pesante seguire tutto. Diciamo che ho valutato tanti aspetti per arrivare a questa scelta che ha sorpreso un po' tutti".

Eletto nel 2014 con il 71% dei voti affermandosi sull'uscente Denisso Cupaiolo), durante il proprio mandato, Filippone, come molti colleghi dell'entroterra, ha toccato con mano le difficoltà nell'amministrazione di un piccolo comune vivendo in prima linea alcune delle emergenze di questi anni come la viabilità e le nevicate del 2017. Da annotare inoltre la lotta del comune di San Buono al fianco dei cugini furcesi contro il progetto di discarica della Vallecena srl (appoggio manifestato già dalla precedente amministrazione).

L'attuale gruppo di centrosinistra sosterrà in modo compatto il nuovo candidato sindaco, Elio Longhi (con un'esperienza di consigliere in passato), a capo della stessa lista di cinque anni fa, "San Buono la Rinascita". Solo due amministratori di maggioranza cercheranno il secondo mandato, l'assessore Federica Cupaiolo e il consigliere Antonio Marcianelli.

"Sarà una lista candidata per proseguire il nostro operato – conclude Filippone – Appoggeremo convintamente Longhi, persona competente e qualificata, abbiamo fatto squadra intorno a lui e saremo in prima linea".

Una seconda lista, secondo le indiscrezioni, sarà capeggiata da Nicola Zerra, già vicesindaco negli anni '90.