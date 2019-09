La Comunità Educante con i Carcerati incontra gli studenti del liceo Pantini-Pudente

Mattinata molto intensa e coinvolgente quella vissuta dagli studenti del Polo liceale che si apre al territorio: il responsabile Franco Di Nucci e l’operatore Vincenzo De Rosa, in servizio presso il CEC della Comunità Giovanni XXIII di Vasto, sono stati coinvolti in un progetto che si articola in vari step e uno di questi è andato in scena all’interno della classica “settimana umanistica” del Pantini-Pudente.

Gli alunni del 4^D del Liceo delle scienze umane, protagonisti del progetto e realizzatori dell’indagine sociologica che stamattina hanno illustrato, dopo aver approfondito i nodi concettuali nella loro materia di indirizzo, hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi alle realtà educative del territorio: in questo contesto si inseriscono la visita alla casa-comunità situata in C.da san Lorenzo e la collaborazione con Di Nucci e De Rosa, i quali hanno offerto la loro testimonianza a una folta platea di docenti e studenti, attentissimi e a tratti commossi.

“Incontrare i ragazzi delle scuole è per noi un’esperienza stimolante-ha dichiarato Franco Di Nucci- in primis per far conoscere una realtà che sicuramente può sembrare estranea alla loro quotidianità; inoltre costituisce l’occasione per ribadire quei valori connessi all’educazione alla legalità che rappresentano la trama della convivenza civile e, non per ultimo, offre situazioni di interazione tra la società e quel microcosmo complesso e difficile che viene identificato con il termine carcere”.

Della bontà di simili iniziative è fortemente convinta anche la prof.ssa Colella che da vari anni cura questi progetti: “Insegnare Scienze umane è una sfida continua perché, oltre a proporre lo studio di autori e tematiche, ha l’ambizione di voler accompagnare gli studenti a guardare con capacità critiche la realtà e a cercare di utilizzare le conoscenze per una maturazione del sé. In quest’ottica si inseriscono le esperienze come quella di stamattina.”

Sinergia tra scuola e territorio che registra il plauso della Dirigente scolastica, prof.ssa Anna Orsatti, da sempre convinta sostenitrice del valore della scuola in un contesto di sistema formativo integrato.

Comunicato stampa