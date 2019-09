Futsal Vasto: l’under 17 vince e rafforza il secondo posto nella fase élite

Risultati positivi per le formazioni giovanili del Futsal Vasto impegnate nelle battute finali dei campionati di categoria.

Campionato under 19 | Teramo - Futsal Vasto 3-9

Nel recupero dell'ultima giornata di campionato l'under 19 di mister Giacomucci, che questa sera sarà impegnata nella finale di Coppa Abruzzo, si impone a Teramo con una netta vittoria per 9-3. Per i biancorossi la tripletta di Tambelli, le doppiette di Berardino e Settembrini e i golo di Capezio e Giannino.

Campionato under 17 élite | Futsal Vasto - Acqua e Sapone 11-2

È una vittoria di pregio quella conquistata dai ragazzi di mister Porfirio contro i pari età dell'Acqua e Sapone. La partita si mette bene per i biancorossi già nel primo tempo, chiuso sul 6-0. Nella ripresa i vastesi arrotondano il punteggio e chiudono con la vittoria per 11-2 conquistando 3 punti che rafforzano il secondo posto nella fase élite del campionato di categoria. Per il Futsal Vasto le triplette di Grosso e Lombardi, la doppietta di Aquilano e le reti di Coppola, Marino e Terpolilli. Domenica i biancorossi saranno di scena sul campo dell'Es Chieti per l'ultima sfida stagionale.