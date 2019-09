Giovani ballerine del Vastese vincono il titolo regionale e si qualificano al Campionato nazionale

Conquistano il titolo regionale e la qualificazione al Campionato nazionale le giovani ballerine della scuola Easy Dancing di Monteodorisio di Mirko Silvestri, Ida Di Francesco e Salvatore Vitale.

La qualificazione arriva grazie alla prestazione maiuscola che i ragazzi hanno sfoderato domenica 7 aprile al palazzetto dello sport di Cercola, in provincia di Napoli, staccando il biglietto per la competizione che assegnerà il titolo italiano dal 12 al 13 maggio prossimi e si svolgerà a Termoli.

Tre primi posti nelle categorie danze urbane Under 16, danze coreografiche hip hop Under 18 e danze urbane Under 18, aggiudicandosi il titolo di campioni regionali.

La prestazione degli allievi della Easy Dancing è stata impreziosita dal secondo posto nella danze coreografiche hip hop Under 13.

"È stato - raccontano gli insegnanti - veramente emozionante vederli ballare al massimo delle loro potenzialità e siamo rimasti di stucco quando abbiamo visto i giudici alzarsi in piedi e applaudirli. Adesso ci aspettano le nazionali".