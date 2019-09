Festa della polizia, medaglia d’oro al valor civile alla memoria di Maurizio Zanella

Questa mattina, a Roma, in occasione del 167° anniversario della fondazione della polizia di Stato, è stato reso omaggio a Maurizio Zanella, vice sovrintendente della polizia in servizio presso la sottosezione stradale Vasto Sud, che ha perso la vita il 30 agosto 2012, con il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria.

Nel corso della cerimonia è stata data lettura della motivazione del conferimento della medaglia d'oro. "In servizio di vigilanza interveniva per un incendio sviluppatosi in prossimità dell'autostrada adriatica. Mentre si adoperava per tutelare l'incolumità dei conducenti dei veicoli fermi sulla corsia di marcia e agevolare l'arrivo dei mezzi di soccorso, notava un'autovettura arrivare a forte velocità. Per rallentare la pericolosa corsa del veicolo ed evitare l'impatto con le auto ferme si posizionava al centro della carreggiata. A causa dell'eccessiva velocità, il conducente del mezzo non riusciva a fermare l'autovettura e travolgeva il vice sovrintendente Zanella causandone la morte. Nobile esempio di straordinario coraggio e altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio".

La medaglia è stata consegnata alla moglie di Zanella, Anna, dal capo della polizia Franco Gabrielli con il presidente della Camera Roberto Fico e il ministro dell'Interno Matteo Salvini.