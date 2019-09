La San Gabriele pallavolo Vasto continua ad inseguire i playoff

Finale di stagione più che positivo per la San Gabriele pallavolo Vasto che resta in corsa per un posto nei playoff. Le vastesi, domenica sera, hanno conquistato una netta vittoria contro il Teramo imponendosi per 3-0 con i parziali di 25-20, 25-13 e 25-18.

Con questo successo le vastesi blindano il quinto posto a quota 45 e restano a -1 dal Volley Junior Ortona che però ha due partite da recuperare. Saranno decisive, quindi, le ultime giornate di campionato da affrontare per sapere se Russo e compagne, che proveranno a vincere tutte le ultime tre partite stagionali, potranno proseguire il loro cammino con i playoff.