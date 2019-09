Vittorie di Real Casale, Scerni e Roccaspinalveti; perdono Fresa e Trigno Celenza

Il Real Casale si aggiudica il match contro il fanalino di coda Atletico Francavilla e inizia a sperare nella salvezza diretta senza passare per i play out (in caso di 10 punti di vantaggio sulla penultima). I giallorossi si sono imposti in trasferta con un 3 a 1 firmato da Persichitti (doppietta) e De Cillis. Un risultato che fa morale in vista della volata finale.

Vincono anche Scerni e Roccaspinalveti che rompono le uova nel paniere rispettivamente a Paglieta e Palena che perdono forse definitivamente l'opportunità di avvicinare la zona play off.

I roccolani vincono in trasferta per 3 a 2. Apre le marcature Mascilongo, raddoppia Della Penna, Anas fallisce il 3 a 0 su rigore e i padroni di casa pareggiano con Marino e Di Falco. A decidere il match è il bomber Della Penna che si procura un penalty poi messo a segno. Grande la prestazione del n. 1 biancoverde Passucci che salva il risultato in più occasioni.

Gli scernesi invece non lasciano scampo al Paglieta nel 3 a 1 firmato da Monachetti, Farina ed Erragh; gol ospite di Kossiakov.

Il Fresa perde 2 a 0 a Rapino in pieno recupero e tra le proteste. Il Rapino passa in vantaggio infatti solo al 94'st con un calcio di rigore contestatissimo di Amoroso. Alla ripresa del gioco, i fresani non si muovono e D'Amore ha raddoppiato prima del triplice fischio finale. Forti proteste, quindi, dei biancorossi che vedono sfumare il pareggio dopo una strenua resistenza in 9 (espulsi per doppia ammonizione Portellini e Madonna).

Infine, il Trigno Celenza perde 2 a 0 in casa col S. Vito. I celenzani devono assolutamente conquistare punti nelle prossime giornate per evitare che non si disputino i play out.

In testa situazione invariata con le vittorie della Virtus Ortona (2 a 1 sul Pretoro), dell'Athletic Lanciano (4 a 2 sul Palombaro) e del Mario Tano (3 a 1 sulla Tollese).

Rapino - Fresa 2-0

Scerni - Paglieta 3-1

Athletic Lanciano - Palombaro 4-2

Atletico Francavilla - Real Casale 1-3

Palena - Roccaspinalveti 2-3

Trigno Celenza - S. Vito 0-2

Atessa Mario Tano - Tollese 3-1

Pretoro - Virtus Ortona 1-2

Riposa Casalincontrada

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 62



Athletic Lanciano 58

Atessa Mario Tano 56

Rapino 54

Tollese 50



Paglieta 43

Palena 43

Roccaspinalveti 40

Casalincontrada 36

Palombaro 35

Scerni 33

Fresa 32

Pretoro 32

S. Vito 31



Real Casale 22

Trigno Celenza 15



Atletico Francavilla 6

LA PROSSIMA GIORNATA

Roccaspinalveti - Atessa Mario Tano

Fresa - Athletic Lanciano

Real Casale - Casalincontrada

Atletico Francavilla - Palena

Palombaro - Pretoro

Tollese - Rapino

S. Vito - Scerni

Virtus Ortona - Trigno Celenza

Riposa Paglieta