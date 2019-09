Snow volley, i vastesi Amorosi-Di Risio-Sasso e Parenzan protagonisti a Plan de Corones

A Plan de Corones c'è molta Vasto nella seconda tappa del World Tour di snow volley. Dopo il rinvio della prima giornata di sfide per l'abbondante nevicata, ieri i giocatori sono scesi in campo per il main draw dell'appuntamento internazionale. In campo maschile la squadra Italia 2, formata dai vastesi Giorgio Amorosi, Massimo Di Risio e Antonio Sasso, dopo l'ottimo risultato ottenuto in Austria - nella prima tappa del WT - ha iniziato il suo cammino nella pool D. E, nel primo match, è arrivato un risultato strepitoso.

I tre vastesi hanno infatti battuto 2-1 in rimonta il Brasile (5-15/16-14/15-13) in cui giocano campioni del calibro di Giba e Marcio. Poi, sulle ali dell'entusiasmo, gli azzurri hanno superato 2-0 il Camerun (15-13/15-13) accedendo ai quarti in programma questa mattina contro la forte Austria. Nei quarti i tre vastesi sono stati sconfitti per 2-0 dagli austriaci chiudendo la loro esperienza tra le prime otto squadre.

C'è una presenza vastese anche in campo femminile. Infatti, con il team Italia 1, gioca Cristiana Parenzan. Insieme a Tonon, Ferrazzo e Tagliapietra, la vastese ha conquistato il passaggio ai quarti, questa mattina contro l'Argentina, dopo aver batttuto 2-0 la Slovacchia e perso 2-1 con la Lituania. Nella sfida con le argentine le azzurre, dopo aver vinto il primo set, hanno ceduto per 2-1.

I giocatori vastesi dello snow volley a Plan de Corones hanno vissuto emozioni sportive indimenticabili dopo una stagione invernale in cui si sono messi alla prova, conquistando ottimi risultati, con questa disciplina sportiva in continua crescita.